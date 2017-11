Deel dit artikel:











Contacta razendsnel vol: 'De crisis is duidelijk voorbij'

De 350 standhouders op Contacta zijn druk bezig met het opbouwen van hun stands. De Zeelandhallen in Goes worden ingericht tot een grote netwerkbeurs voor bedrijven en het is dit jaar de eerste keer dat de beurs in oktober al was volgeboekt. Er is zelfs een wachtlijst met negen bedrijven die nog interesse hebben in een stand als een ander bedrijf uitvalt.

Volgens organisator Perry Kentin komt dit doordat de economische crisis voorbij is. "De economie trekt aan en dat betekent dat de bedrijven zich weer volop kunnen laten zien en hier ook de financiën voor hebben. Dat merken we heel goed, ook aan de manier waarop stands worden opgebouwd." IJslands mos Dat is te zien, want het bedrijf Sandee Hoveniers uit Kamperland pakt flink uit met een muur van 2 meter bestaande uit IJslands mos. "Wij willen laten zien wat groen met je kan doen en door onze stand kleurrijk te maken, hopen we bezoekers hierheen te lokken", vertelt Marlon Lohnstein, medewerker van Sandee Hoveniers. Standhouders zijn bezig met het opbouwen van hun stand voor Contacta (foto: Omroep Zeeland) Ed Golsteijn van Bouwpartner Groep uit het Limburgse Born pakt het anders aan: hij neemt 300 vierkante meter in beslag met zijn stand. "Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat we verschillende elementen willen tonen. Je kunt bijvoorbeeld bouwgerelateerde spellen spelen en we hebben ook een zangeres ingehuurd voor de sfeer", zegt Golsteijn. De beurs gaat dinsdag van start en duurt tot en met donderdag.