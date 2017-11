Davy Gunst stopt met wielrennen

Davy Gunst (foto: Omroep Zeeland)

Op Facebook meldt Davy Gunst dat hij sinds vorig jaar last heeft van hartritmestoornissen, vooral tijdens het fietsen. Na de eerste wedstrijden van dit seizoen -in Frankrijk en Portugal- werden de stoornissen zo erg dat Gunst aan de kant moest om zich grondig te laten onderzoeken. Aan het licht kwam dat het probleem niet helemaal kan worden verholpen.

Davy Gunst spreekt op zijn Facebookpagina over "een intens grote teleurstelling".

Toch blijft hij niet bij de pakken neerzitten. Hij is al begonnen als student Internationale Business and Management in Breda. Hij blijft ook bij de wielersport betrokken. Volgend jaar gaat hij aan de slag als ploegleider bij Willebrord Wil Vooruit. Gunst maakt er geen geheim van dat hij de ambitie heeft op termijn aan de slag te willen bij een profploeg.