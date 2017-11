Deel dit artikel:











Bromfietser (17) raakt rijbewijs kwijt na dronken valpartij

Een 17-jarige jongen uit Zierikzee is gisteravond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij in Nieuwerkerk was gevallen. Na alcoholcontrole door de politie bleek dat de man ruim vier keer meer gedronken had dan toegestaan.

De man blies bij een ademanalyse 395Ug/l, terwijl de limiet voor een beginnend bestuurder bij 88 Ug/l ligt. Naast het feit dat hij zijn rijbewijs moest inleveren, heeft de jongen ook een boete gekregen.