Etty Hillesum uitgeroepen tot 'Grootste Middelburger'

Etty Hillesum is uitgeroepen tot 'Grootste Middelburger aller tijden' (foto: Omroep Zeeland)

De 'Middelburgse Anne Frank' kreeg 36 procent van de stemmen in de verkiezing die was opgezet door het Zeeuws Archief en de PZC. Sterrenkundige Philippus Lansbergen eindigde op de tweede plaats. Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland, eindigde op de derde plek.

Tweede Wereldoorlog

Etty Hillesum werd 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Zij groeide op in Deventer en woonde en studeerde later in Amsterdam. Zij kon in de oorlogsjaren onderduiken, maar koos daar niet voor. "Ik wil het lot van mijn volk delen", zei zij tegen een vriend die haar wanhopig wilde overtuigen bij hem onder te duiken. Via Westerbork werd zij naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd zij op 29-jarige leeftijd op 30 november 1943 omgebracht. Over het leven in kamp Westerbork schreef ze meerdere brieven die bewaard zijn gebleven.

Twee jaar geleden werd er in Middelburg al een onderzoekscentrum dat naar haar vernoemd is geopend: het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum (EHOC). Het centrum werkt samen met het University College Roosevelt en het Roosevelt Study Center. Het EHOC coördineert de resultaten van internationale onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum.

Verslaggever Martijn van der Werff sprak na de uitverkiezing met Klaas Smelik, voorzitter van het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum.

Lees ook: