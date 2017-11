Deel dit artikel:











Groene Ster verliest en zakt uit top-4

Groene Ster is er niet in geslaagd punten te pakken tegen Hovocubo. In de Baskensburg verloor de ploeg van trainer Samir Yaaqobi met 2-5 van de ploeg uit Noord-Holland. Daardoor zakt Groene Ster naar de zesde plek in de eredivisie.

Nederlaag voor de zaalvoetballers van Groene Ster (foto: Paul ten Hacken) Na het gelijke spel van vorige week tegen koploper 't Knooppunt uit Amsterdam stond er vandaag een thuiswedstrijd op het programma. Hovocubo, uit Hoorn, kwam al snel op voorsprong door een goal van Amir Molkârâi. Achraf Laabich en Saïd Bouzambou zorgden daarna voor een 2-1 tussenstand in het voordeel van Groene Ster. Voor de rust brachten de bezoekers de stand weer gelijk door een treffer van Younes Makraou. In het tweede bedrijf kon Groene Ster het niet meer bolwerken en liep Hovocubo uit naar een 2-5 eindstand. De treffers kwam op naam van Molkârâi, Karim Mossaoui en Martin van Eeuwijk.