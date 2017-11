De Bruijn strandt in kwartfinale GP Den Haag

Jean Paul de Bruijn reikt tot kwartfinale (foto: Ton Smilde)

In de achtste finale versloeg De Bruijn Jeffrey Jorissen met 40-32 in 23 beurten. Ondanks het verlies wordt De Bruijn wel tweede in het klassement en plaatst hij zich als reekshoofd voor de masters in Berlicum, die worden gespeeld in januari. Daarnaast mag hij in februari samen met Jaspers gaan meedoen aan het WK voor landenteams.