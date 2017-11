Dronken man moet rijbewijs inleveren na melding getuige

Blaastest (foto: Omroep Zeeland)

Een getuige had kort daarvoor de meldkamer gebeld omdat deze de man in zijn auto had zien rijden. Hoewel de man ontkent dronken achter het stuur te hebben gezeten, vorderden de agenten zijn rijbewijs in. Vanwege zijn recalcitrante gedrag werd de man ook aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.