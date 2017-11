STEEN mogelijk opnieuw tegen Grenswachters

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de Grenswachters-speler Giovanni Verduijn. Grenswachters heeft in de gewonnen duels met STEEN, Vivoo, WVV'67 en METO deze speler ingeschreven als Giovanni Verduyn. Maar deze voetballer stond bij de bond al in het systeem bij zijn vorige club Unitas'30. Nadat beide clubs dit probleem onderling hadden opgelost, werd dit bij de KNVB gemeld. De bond ging echter niet akkoord met deze gang van zaken.



Volgens STEEN-voorzitter Adri Totté is het vooral een kwestie van afwachten. "Normaal is het gebruikelijk dat clubs in dit soort zaken puntenaftrek krijgen van de bond, dus we waren wel enigszins verrast door de uitspraak. Toch is het nog even afwachten, want Grenswachters gaat nog in beroep." Totté ziet een eventuele inhaalwedstrijd wel als een voordeel voor zijn ploeg. "We hadden normaal gesproken dat weekend toch vrij. Dus voor ons is het geen probleem om opnieuw naar Brabant af te reizen."



De bond maakt bezwaar en heeft nu een strafeis opgelegd aan de koploper. De straf die de bond in eerste instantie op wil liggen is: de vier duels waarbij Verduijn heeft meegespeeld, moeten opnieuw worden afgewerkt. Daarnaast krijgt de ploeg een boete van vijfhonderd euro en krijgt Verduijn zelf acht duels schorsing.



Clinge

Ook Clinge speelde al in de vierde klasse tegen Grenswachters, maar de wedstrijd tussen Grenswachters en Clinge wordt niet overgespeeld. Dit komt omdat Verduijn in die wedstrijd te weinig speelminuten maakte.