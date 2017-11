Tim van den Broeke winnaar Moerschanscross

Van den Broeke deed over de ongeveer 10 kilometer 31 minuten en 35 seconden. Daarmee was hij zes seconden sneller dan de Belg Sander Vercauteren die tweede werd, voor zijn landgenoot Frederic Cappaert, die in een tijd van 31:53 over de finish kwam. Lange tijd maakte ook Erwin Harmes deel uit van de kopgroep maar de atleet uit Middelburg, die de Moerschanscross in 2014 won, moest in de derde en laatste ronde lossen uit de kopgroep. Twee andere Zeeuwen, Martijn de Kok en Job de Feijter maakte na lange tijd hun rentree. De Kok deed dat door zesde te worden, De Feijter, de winnaar van 2015, werd zevende.

Dames

Bij de dames was het een spannende strijd om de overwinning. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Monique Verschuure uit Yerseke de wedstrijd in een tijd van 38:54. Zij bleef Frederique Versluijs uit Zuidzande vier seconden voor. Monica Sanderse uit Vlissingen zorgde op bijna twee minuten achterstand met haar derde plaats voor een compleet Zeeuws podium.

Zeeuwse crosscup

De Moerschanscross is de eerste van zeven wedstrijden die meetellen om de Zeeuwse crosscup. Om deze wedstrijdcyclus te winnen moet een atleet minimaal vijf van de zeven wedstrijden hebben gelopen. Zowel van den Broeke als Verschuure denken dat niet te halen. Van den Broeke is van plan om enkele wedstrijden te laten schieten omdat hij mee wil doen aan landelijke crosswedstrijden.