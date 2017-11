Deel dit artikel:











Opnieuw geen overwinning voor Hoek

Hoek is er voor de derde speelronde op rij niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. De Zeeuws-Vlaamse ploeg verloor op bezoek bij Achilles Veen met 3-1. Door het verlies zakt Hoek naar de zesde plek in de hoofdklasse.

Douwe Zeegers speelt komend seizoen bij HSV Hoek (foto: OZ) Na twee gelijke spelen moest er vandaag gewonnen worden om aansluiting te houden bij de top-vier. Hoek begon goed op bezoek bij Achilles Veen. In de elfde minuut kwam het op voorsprong door een goal van middenvelder Rik Impens. Hij maakte alweer voor de vierde keer een treffer dit seizoen. Vlak voor rust was de thuisploeg, waar Middelburger Adreano van den Driest op de bank begon, dichtbij de gelijkmaker wanneer Theo Martens de lat raakte. In de tweede helft komt Achilles Veen twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte. Fabian Wilson maakte een duwfout en de scheidsrechter besloot de bal op de stip te leggen, Sen Aerts benutte dat buitenkansje. Negen minuten later werd het nog erger voor de ploeg van trainer Jannes Tant, die zelf ontbrak omdat hij op vakantie is. Flavio Andjole zette de thuisploeg op een 2-1 voorsprong. Vlak voor tijd maakte Andjole zijn tweede treffer en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Scoreverloop 0-1 Impens (11)

1-1 Aerts (70/pen.)

2-1 Andjole (79)

3-1 Andjole (86) Opstelling Hoek De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh (Ceesay/85), Chergui, Vandepitte, Verwilligen, Leroy, Impens, Van Renterghem, Van Sprundel