Bruse Boys pakt eerste driepunter van het seizoen

Bruse Boys heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen (foto: Facebook Bruse Boys)

De ploeg uit Bruinisse was vol vertrouwen door het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Nieuw-Lekkerland. Mede daarom hoopte het ook op een goed resultaat tegen Oranje Wit. Na een half uur spelen kwam er echter een deuk in dat vertrouwen door een doelpunt van de bezoekers. Het was Tevyn Biekman die de 0-1 maakte. Bruse Boys was echter niet van slag en wist zichzelf te belonen door vlak voor rust te gelijkmaker te benutten. Yarick Dorst mocht een penalty nemen en faalde niet.

In de tweede helft kregen beide ploegen kansen, maar dit leidde niet tot meer doelpunten. Lang leek het duel daarom af te stevenen op een 1-1 stand. Toch was het Wesley den Hollander die Bruse Boys de eerste overwinning wist te bezorgen door in de absolute slotfase te scoren.

Door de zege van Bruse Boys passeert de ploeg van Groeneveld nu SHO en is het van de laatste plaats af.

Scoreverloop

0-1 Tevyn Biekman (33)

1-1 Yarick Dorst (45/pen.)

2-1 Wesley den Hollander (90)



Opstelling

Bins, Lindhout, Willemse, Vroegindeweij, Ketting, Maaskant, Potappel (Van der Bijl/85), Dorst, Den Hollander, Hoep, Van 't Hof (Von Unen/70)