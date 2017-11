Kloetinge verliest voor de tweede week op rij

Tom de Bonte maakte de enige treffer voor Kloetinge (foto: Joep Zoeteweij)

De ploeg van trainer Marcel Lourens begon goed aan de wedstrijd en dat resulteerde al in de elfde minuut in een doelpunt van Tom de Bonte. Maar net als vorige week kon Kloetinge de voorsprong niet vasthouden, want het was in de 40e minuut Marchel van den Berg die voor de gelijkmaker zorgde. Drie minuten later was het Lex van Dommelen die zelfs voor de 2-1 zorgde uit een vrije trap. Met deze stand was ook de rust bereikt.

In de tweede helft kwam Kloetinge er niet aan te pas en was het vooral Brielle dat de klok sloeg. Het werd ook nog 3-1 in de slotfase door Jeffrey Duijnstee, die daarmee de eindstand bepaalde.

Voor Kloetinge betekent dit nu dat de titelaspiraties voorlopig kunnen worden opgeborgen. De ploeg van trainer Marcel Lourens heeft na zeven wedstrijden al acht punten minder dan koploper SC Feyenoord dat over twee weken op bezoek komt in Kloetinge voor de eerstvolgende competitiewedstrijd.

Scoreverloop

0-1 De Bonte (11)

1-1 Van den Berg (40)

2-1 Van Dommelen (43)

3-1 Duijnstee (87)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser (Van Vooren/77), de Jonge, Quinten (Schuit/50), Daan Esser, Van Tiggele (Van den Driest/46), Mulder, Jansen, De Bonte, Van der Poel