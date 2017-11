Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 4 november

In de eerste klasse van het Zeeuwse amateurvoetbal heeft Bruse Boys de eerste overwinning van het seizoen te pakken. De ploeg van trainer Marco Groeneveld won thuis van Oranje-Wit. In dezelfde klasse verloor Kloetinge net als vorige week opnieuw en ook Hoek verloor een klasse hoger in de Hoofdklasse hun duel. Krabbendijke en Veere zijn de eerste Zeeuwse winnaars van een periodetitel dit seizoen en in de onderste regionen zijn Vosmeer en MZVC nu van de nul punten af.

(foto: OZ) Hoofdklasse A Hoek verliest van concurrent Achilles Veen en zakt naar de zesde plaats. 1e klasse B Bruse Boys verslaat in de slotseconden Oranje Wit en pak de eerste overwinning van het seizoen. De Schouwse ploeg verlaat hierdoor de laatste plaats. Kloetinge deed het minder goed, de Bevelanders verloren in en tegen Brielle. 2e klasse E De Meeuwen blijft koploper na de overwinning op MZC'11. De ploeg uit Zoutelande loopt uit op de naaste achtervolgers Nieuwdorp, Axel en Oostkapelle. 3e klasse A Yerseke houdt het hoofd koel en buigt de eerste achterstand van het seizoen om in een overwinning op Walcheren. Maar de vier ploegen achter de Bevelandse koploper winnen ook allemaal. 3e klasse B Krabbendijke boekt de zevende overwinning op rij en door deze 100% score pakt de ploeg een periodetitel. 4e klasse A Veere blijft winnen en stelt vandaag de eerste periodetitel veilig maar Luctor Heinkenszand blijft in de achtervolging voor de koppositie. Onderaan is MZVC van de nul af doordat de Middelburgers de eerste punten van het seizoen pakten in Kerkwerve. WIK'57 zakt daardoor naar de laatste plaats in de stand. 4e klasse B DwO'15 blijft mede koploper door de overwinning in en tegen Spui. Smerdiek won in de Thoolse derby van hekkensluiter Stavenisse. Een andere Thoolse ploeg, Vosmeer pakte het eerste punt van het seizoen. Hoofdklasse A Vrouwen De dames van IJzendijke winnen thuis van RVVH en klimmen nu naar de derde plaats in de stand op zes punten achter koploper Jong Heerenveen.