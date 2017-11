Erik Boer wint derde wedstrijd ATB-Cup

Erik Boer wint ATB-wedstrijd in Wolphaartsdijk (foto: Facebook Erik Boer)

Thijmen van de Vrede uit Goes, die de eerste wedstrijd in Wemeldinge had gewonnen en vorige week nog derde werd in het Belgische Zelzate, kwam nu niet verder dan de tweede plaats op vijftien seconden afstand van Boer. Hij blijft wel leider in het algemeen klassement. Het brons was weggelegd voor Marijn Vermue uit Nisse. Hij volgde pas op een minuut en vijftien seconden van de winnaar.