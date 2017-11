Open dag Zeeuws Archief: neuzen in dikke mappen en oude kaarten

Het archief is altijd al vrij toegankelijk, maar vandaag konden de mensen die dat wilden ook de ondergrondse depots in. Hier worden oude kaarten, brieven en tekeningen bewaard in speciaal voor dit doel gebouwde ruimtes. De depots zijn normaal niet te bezoeken in verband met de klimaatregeling, die niet op grote bezoekersaantallen is ingesteld, maar een keer in het jaar wordt daar een uitzondering op gemaakt.

Dikke map

De 27-jarige Marijn de Pagter heeft geen tijd om naar de depots te gaan. Hij worstelt een dikke map door, in de hoop iets van zijn overgrootvader terug te vinden in de archieven. Zijn overgrootvader was vlak na de Tweede Wereldoorlog gemeenteraadslid in Nieuw- en Sint Joosland. Marijn wil weten wat hij allemaal gezegd en geschreven heeft in die tijd.

Overtreffen

Dat de 27-jarige Utrechter juist op zoek is naar zijn overgrootvader en niet naar een andere voorouder heeft een speciale reden: "Ik sta over een half jaar op de kieslijst voor de VVD in de gemeenteraad van Utrecht, dus vandaar". Stiekem wil hij ook weten hoe hij zijn voorvader op zijn minst kan evenaren. "Hij kreeg destijds twee stemmen, dus dat hoop ik toch wel te overtreffen."

In de studiezaal konden mensen hun eigen stamboom uitpluizen (foto: Omroep Zeeland)

In de studieruimtes waren vrijwilligers aanwezig van verschillende genealogieverenigingen die bezoekers hielpen met het uitpluizen van hun stamboom:

Daarnaast werden er ook verschillende lezingen gegeven en konden mensen met behulp van de medewerkers van het archief de geschiedenis van hun huis uitzoeken.