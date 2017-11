Carolijn Visser wint Zeeuwse Boekenprijs

Carolijn Visser wint de Zeeuwse Boekenprijs 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De winnaars werden bekendgemaakt in ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Visser kreeg, behalve felicitaties van de jury, 1.000 euro en een tegeltje met daarop het Zeeuws meisje met een gouden boekje in de hand en gouden oorijzers.

Selma was een van de zes werken die nog kans maakten op de jaarlijkse prijs. De jury onder leiding van commissaris van de Koning Han Polman had die gekozen uit in totaal 76 inzendingen.

De zes kanshebbers op de Zeeuwse Boekenprijs 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Er werden ook nog drie Accolades uitgereikt. Dat zijn onderscheidingen voor boeken waar de jury extra waardering voor wil uitspreken. Joost van Driel kreeg voor In het museum de prijs voor het beste debuut. Lexicon Bijbels Grieks van Johan Murre werd geroemd als beste wetenschappelijke uitgave. Uitgeverij Verloren mocht een Accolade ophalen voor Reislustige Zeeuwse regenten van Irene Storm van Leeuwen en Turbulente Tijden van Katie Heyning.

