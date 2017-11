Basisschool De Casembroot mag optreden voor koningin Máxima

Basisschool De Casembroot wint de Lang Leve de Muziek Show (foto: Alexander van der Linden)

In de Lang Leve de Muziek Show staat elke week een provincie centraal. Door middel van muzikale spellen strijden de basisschoolleerlingen om een plek in de finale. Ook de video's, die de leerlingen met YouTubers hadden gemaakt, telden mee in de beoordeling. Elke weekwinnaar mag meespelen in de grootste schoolband van Nederland tijdens het Kerst Muziekgala 2017.

De Casembroot (7) - Nanne Meijer | Lang Leve de Muziek Show

Lang Leve de Muziek Show is een muzikaal programma dat wordt georganiseerd door het platform Méér Muziek in de Klas. Dat platform organiseert ook het gala in Ahoy. Koningin Máxima is één van de ambassadeurs van het platform.