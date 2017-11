Deel dit artikel:











Dronken bestuurder zonder rijbewijs ramt garagedeur

De politie heeft in Axel gisteravond een 18-jarige man uit Terneuzen dronken achter het stuur vandaag gehaald. Na controle bleek dat de man geen rijbewijs had. Ook werd in zijn auto een groot keukenmes gevonden.

Dronken bestuurder ramt garagedeur in Axel (foto: Politie) Agenten zagen de man de doodlopende Isaac Israëlweg in rijden en wilden hem controleren. Toen de agenten de auto benaderden, gaf de man plots gas en reed verder de straat in. De 'vlucht' van de man eindigde tegen een garagedeur. Bij de botsing is volgens de politie veel schade ontstaan. In de auto zaten naast de bestuurder nog drie inzittenden. Alle vier de personen zijn door de agenten aangehouden. De bestuurder weigerde mee te werken aan een blaastest, wat hem volgens de politie een zwaardere straf op zal leveren. Renesse Ook in Renesse hield de politie vannacht verkeerscontroles. Daar werden drie mensen gecontroleerd die meer hadden gedronken dan is toegestaan. Eén van hen moest het rijbewijs inleveren.