Drie collecterende oplichters opgepakt in Terneuzen

Handboeien (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Het trio liet mensen foto's zien waaruit zou blijken dat in Iran mensenrechten geschonden zouden worden. Voorbijgangers werden gevraagd te doneren via een mobiel pinautomaat of door een betaalkaart. Om te bewijzen dat het om een legale collecte zou gaan, hadden de drie mannen, alle drie geboren in Iran, een brief zien met daarboven het logo van de gemeente Terneuzen.

Toen de politie de mannen controleerde, konden zij geen lidmaatschap- of legitimatiebewijs laten zien van de Stichting Steun Mensenrechten. Ook bleek dat de gemeente Terneuzen geen vergunning af had gegeven om te collecteren. De drie mannen hebben een boete gekregen. Het mobiele pinautomaat en de ondertekende betaalkaarten zijn in beslag genomen.