Joyrider (24) opgepakt na scheuren door Middelburg

Politie (foto: Omroep Zeeland)

De politie ontving rond 08.30 uur de melding dat er iemand met hoge snelheid door Vlissingen reed. Al snel kwamen er ook meldingen dat een personenauto over de Vlasmarkt in Middelburg racete.

Agenten zagen de auto al snel op de Nieuwe Vlissingseweg rijden en gaven de man een stopteken. Zowel hij als de man die naast hem in de auto zat, bleken onder invloed van alcohol en drugs. Alleen de bestuurder is aangehouden voor een drugs- en alcoholtest op het bureau. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.