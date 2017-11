BC Vlissingen raakt koppositie kwijt door nederlaag

BC Vlissingen-trainer Klaas Willem Barten (foto: Theo Theune)

BC Vlissingen startte slecht tegen Batouwe en keek al snel tegen een 9-2 achterstand aan. Toch draaide de Walcherse formatie die binnen mum van tijd om in een voorsprong (9-10). Bij het rust leidde de thuisploeg weer. Na de spannende eerste helft stond het 37-32.

In het derde kwart werd het verschil gemaakt door Batouwe. De ploeg uit Bemmel nam een voorsprong van 17 punten en die kwam in het laatste kwart niet meer in gevaar. Batouwe is daardoor nu koploper, BC Vlissingen staat vierde.