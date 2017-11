'Wildplukken moet kunnen, als je maar niet te hebberig bent'

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) organiseert ieder jaar zogenoemde wildplukwandelingen. "We leren mensen wat er groeit in de natuur, dat je sommige planten gewoon kunt eten, zoals madeliefjes, zuring en paardenbloemen. Maar we leren ze ook dat je bewust moet plukken, dus alleen kleine hoeveelheden: geen emmers vol en niet voor commercieel gebruik en alleen van soorten die veel voorkomen. Paddenstoelen moet je sowieso laten staan. Die zijn mooi om naar te kijken en sommige soorten zijn echt heel giftig, dus beter niet aankomen."

Tamme kastanjes, allerlei soorten bessen, noten, kruiden en paddenstoelen zijn geliefd bij wildplukkers (foto: Omroep Zeeland )

Het Gilde wil dat voortaan overal de algemeen geldende bepaling wordt dat "wildplukken mag, in kleine hoeveelheden, voor eigen gebruik en op eigen risico." Nu verbieden grote terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het wildplukken nog. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

Gedogen

"We gedogen dat mensen kleine hoeveelheden noten, bessen, of bramen meenemen voor eigen gebruik," zegt Paul Begijn van Natuurmonumenten. "Als het past in een champignonbakje mag het, het is juist een geweldige beleving dat mensen dit uit de natuur kunnen meenemen. Maar kisten vol plukken, mag niet, dan riskeer je een boete. Er moet voedsel overblijven voor de dieren. En je moet natuurlijk op de paden blijven als je plukt."

Het valt in Zeeland wel mee met wildplukkers die hun boekje te buiten gaan, behalve bij het snijden van zeekraal en lamsoor." Paul Begijn, Natuurmonumenten

Hoewel volgens Stichting Landschapsbeheer Zeeland de regels eigenlijk duidelijk zijn - respect hebben voor de natuur en iets willen delen met anderen - is Natuurmonumenten het eens met Het Nationaal Gilde van Wildplukkers dat het goed zou zijn als terreinbeheerders en gemeenten de regels even naast elkaar zouden leggen.

Zeekraal en lamsoor

Toch valt het in Zeeland volgens Begijn van Natuurmonumenten wel mee met wildplukkers die hun boekje te buiten gaan. "Behalve bij het snijden van zeegroenten als zeekraal en lamsoor. We zien steeds vaker mensen snijden op de schorren in ons gebied. Dat mag gewoon niet, dus daar gaan we volgend jaar meer op handhaven."