Harmes en Van den Broeke winnen Trail by the Sea

Harmes had weinig tegenstand, vooral ook omdat de meeste sterke Zeeuwen kozen voor de 24 kilometer. Toch was hij niet de enige Zeeuw op het podium van de lange afstand. Johnny Ravia uit Zierikzee werd derde in 2 uur 37 minuten en 15 seconden.

Irene Kinnegim uit Voorschoten won de wedstrijd bij de dames in een tijd van 2 uur 54 minuten en 53 seconden. Daarmee was ze ruim zeven minuten sneller dan Vanessa Hartman uit Brielle.

24 kilometer

Tim van den Broeke uit Vlissingen boekte zijn tweede overwinning van het weekend. Gisteren won hij de Moerschanscross in Hulst en vandaag schreef Van den Broeke de 24 kilometer van Trail by the Sea op zijn naam. Zijn tijd van 1 uur 36 minuten en 17 seconden was bijna vijf minuten sneller dan die van Aggrey Agaba uit Bergen op Zoom. Ralph Wiessner uit Vlissingen werd een halve minuut achter Agaba derde.

Ingrid Versteegh uit Bavel won de wedstrijd bij de dames in 1:54.21'. Ze was een kleine vier minuten sneller dan Marjolein Menheere uit Zaltbommel. De Zeeuwse deelnemers speelden geen rol van betekenis.