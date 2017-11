'Down!' klinkt het in 's-Gravenpolder

Het baasje krijgt tijdens de wedstrijd in het Engels te horen welke beweging de hond moet maken. Dan is het de bedoeling dat de hond de opdracht van zijn baas ook heel precies opvolgt. Hoewel het een hondenwedstrijd is, hoor je behalve de commando's praktisch niks in de zaal. Geen blaffende honden, weinig geroezemoes, zelfs de camera van Omroep Zeeland mag tijdens de wedstrijd niet verplaatst worden. Het gaat allemaal om opperste concentratie. Om het contact tussen hond en baasje.

Mentale uitdaging

Joop Gijs uit Schapenbout doet mee in de hoogste klasse met hond Meg. Hij geniet van het trainen met zijn hond en van het meedoen aan de wedstrijd. "Het gaat niet alleen om een fysieke, maar juist ook om de mentale uitdaging voor de hond. Dat is het mooie eraan. Je ziet Meg echt genieten van de wedstrijd als het goed gaat. En dat is fijn." Hij zou wel wat meer erkenning willen voor zijn sport. "We trainen vaak en hard en het gaat echt om het heel precies uitvoeren van de opdrachten. Ik zie niet in waarom paardrijden wel als volwaardige sport wordt gezien en obedience niet."

Obedience komt uit Engeland. De meeste commando's zijn in het Engels en de juryleden komen daar ook vandaan. Omdat er niet op veel plaatsen in Europa op dit niveau wedstrijden zijn, zijn er ook deelnemers uit Duitsland en België.

Argo

De Duitse Christine Pestka en haar hond Argo wonnen het NK. Pestka: "Om daar in de ring te staan, alleen met je hond en dan al die toeschouwers. Dat is gewoonweg fantastisch!"