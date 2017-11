Deel dit artikel:











'Spectaculaire' stijging slijmvissen door zachte winters

Het aantal gehoornde slijmvissen en steenslijmvissen in de Zeeuwse Delta is 'spectaculair' hoog, zegt stichting Anemoon. Volgens de stichting, die zich bezighoudt met het inventariseren van de flora en fauna in het kustgebied, komt dat doordat er al twintig jaar geen strenge winter meer is geweest in Nederland.

Een steenslijmvis (links) en gehoornde slijmvis (foto: Peter van Bragt / Stichting Anemoon) De gehoornde slijmvis en steenslijmvis zijn soorten die vooral ten zuiden van de Zeeuwse Delta voorkomen. "De delta bevindt zich in het uiterste noorden van hun leefgebied", legt Peter van Bragt van stichting Anemoon uit. Deze soorten komen hier wel voor, maar na een strenge winter zijn ze vaak weer enige tijd verdwenen. Van Bragt: "Deze soorten zijn al decennia aan het oprukken, maar vooral de laatste jaren zien we ze steeds meer." Dijkwerkzaamheden Vooral het terugkeren van de steenslijmvis is volgens de stichting opvallend. Door dijkwerkzaamheden werd hun leefomgeving vernietigd. "Doordat er blokken beton en asfalt werd gestort, werd er een bijna steriele omgeving gecreëerd", aldus Van Bragt. De laatste jaren is de steenslijmvis een van de soorten die zich herstellen. Volgens Van Bragt is de terugkeer van beide vissoorten "op zich een goed teken". Wel ziet hij onder water steeds meer de invloed van de mens. "Tachtig tot negentig procent van de flora en fauna in de Zeeuwse Delta is inmiddels een exoot", zegt Van Bragt. Dat heeft volgens hem te maken met klimaatverandering, maar ook met het feit dat menselijk handelen de leefomgeving heeft veranderd. "We hebben met die dijkwerkzaamheden bijvoorbeeld de rotskust gecreëerd waar de steenslijmvis van houdt", sluit Van Bragt af.