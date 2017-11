'Een breiboetiek run je niet als hobby; je moet passie hebben!'

Toen Gaby eenmaal besloten had te stoppen, deed ze alle spullen in de uitverkoop. Het liep onverwacht hard maar iets bijbestellen, nee, dat doet ze niet. ''Ik heb wel de kriebels heel even gehad maar ik dacht: 'Ik doe het niet.' Dan komt er nooit een einde aan. En het is tijd voor een nieuwe uitdaging'', zegt Gaby.

Dat ze stopte, was geen gemakkelijk besluit. Voor haarzelf was het duidelijk dat ze iets anders moest gaan doen. Maar voor haar klanten lag dat heel anders. ''Toen het net bekend was dat ik stopte, had ik hier huilende mensen in de winkel. Ze zeggen ook 'je kan niet weg, je mag niet weg.' Dat soort dingen.'' Die reacties doen haar veel. ''Ik word er heel emotioneel van.''

Canada

De reacties zijn het resultaat van 22 jaar met hart en ziel voor haar klanten klaarstan. Gaby is uitgegroeid tot een begrip in wolland. Ze heeft niet alleen klanten uit Vlissingen. Ze komen van over de hele wereld. ''Canada, Luxemburg, Duitsland maar ook Nijmegen en Eindhoven. Geen idee hoe ze aan mijn adres kwamen maar ze kwamen.''

Breiboetiek Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Al die klanten moeten het binnenkort zonder haar doen. ''Da's even slikken'', zegt een vrouw die nog even wat garen komt halen. ''Als ik iets niet weet, ga ik naar Gaby. Dan legt ze het voor me uit. Soms moet ik dan nog wel een keertje terugkomen maar ze staat altijd voor me klaar. Ze is een vriendin geworden.''

Passie

De klanten bleven al die jaren terug komen omdat Gaby kennis en service combineert. Zelf vindt ze een andere ingrediënt misschien nog wel belangrijker: passie. ''Als dit alleen je hobby is, red je het niet met zo'n winkel. Het moet je passie zijn.''