Zeeuwse marinier geëerd voor verdediging Rotterdam

De as van de in Vlissingen geboren 'Zwarte Duivel' Bram Meerman is uitgestrooid in Rotterdam (foto: RTV Rijnmond )

Meerman was in 1940 marinier-in-opleiding. De Duitsers gaven de mariniers, die vochten in zwarte jassen, na de strijd om Rotterdam de bijnaam 'Zwarte Duivels'.

Tijdens de ceremonie werd de as van de Vlissinger uitgestrooid over de Nieuwe Maas bij de Willemsbrug. Voor familie en genodigden was een ponton geplaatst in de Nieuwe Maas.

In een onderzoeksartikel van journalist Sander Grip staat dat Meerman in 1919 geboren is in Vlissingen en dat hij opgroeide in Arnemuiden, waar zijn vader als visser op een botter werkte. Uit het artikel: "Het was een bar slechte tijd, mijn vader verdiende het zout in de pap niet. Werk was er niet. Ja ik kon de zee op, net als mijn vader, maar ik werd zeeziek van het schommelen en de putlucht van die garnalen. Ik liep met mijn ziel onder mijn arm in het dorp. Toen heb ik maar gesolliciteerd bij de mariniers. Je had nog geen dienstplicht bij de mariniers, je werd beroeps. Het was een manier om van de straat te zijn."