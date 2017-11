GOES pakt moeizame overwinning tegen hekkensluiter

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in de negende minuut al een penalty. Wissel miste de kans op de openingstreffer vanaf de stip. Na iets meer dan een half uur spelen revancheerde diezelfde Wissel zich door een sterke voorzet te geven op Ray Kroon die de 1-0 maakte voor GOES. Dat was ook de ruststand. Al werd er nog wel een doelpunt afgekeurd van GOES in de veertigste minuut vanwege buitenspel.

Invaller

In de tweede helft werd de sterke lijn van de thuisploeg gelijk doorgezet. Deze keer was het Daniel Wissel zelf die een lange bal van achteruit wist af te ronden en zo de 2-0 op het scorebord wist te zetten. Vervolgens kregen beide ploegen kansen over en weer, maar dit leidde niet tot doelpunten. Daar kwam verandering in nadat Dominique Scholten een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer wist te maken voor BVC'12. In de minuten die volgde kregen de bezoekers nog een paar grote kansen, maar het was uiteindelijk invaller Boy de Jonge die in de allerlaatste minuut de bevrijdende treffer voor GOES wist te maken.

Rode kaarten

BVC'12 eindigde de wedstrijd bovendien met negen man. Tien minuten na de rust moest eerst Huib Achterkamp naar de kant vanwege zijn tweede gele kaart en vlak voor tijd was het Max de Wijze die na een stevige charge op Raymond Wolff kon gaan douchen.

Scoreverloop

1-0 Ray Kroon (33)

2-0 Daniel Wissel (49)

2-1 Dominic Scholten (76)

3-1 Boy de Jonge (90+2)



Bijzonderheden

Rode kaart Huib Achterkamp (59) en Max de Wijze (84)





Opstelling

Meulmeester, Klaas van Hecke (Boy de Jonge/48), Tawfik, Jean-Paul van Hecke (Jop Dekker/59), De Vlieger, Wolff, Hollemans, De Winter, Kroon, Franse (Kabwe Manengela/63), Wissel