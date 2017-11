Dramatische start maakt Vlissingen kansloos in Limburg

Trainer John Karelse van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Het duel in Heerlen begon veertig minuten later, omdat VC Vlissingen langs de Belgische snelweg stil stond met een defect aan de bus. De korte tijd aan voorbereiding die de Walcherse formatie daardoor had, deed de ploeg duidelijk geen goed, want binnen vijf minuten stond Vlissingen al achter. Eloy Cox opende de score en daarmee was het leed voor de Zeeuwse hoofdklasser in de beginfase nog niet geleden. Boyd Joosten scoorde in de 7e minuut 2-0, vier minuten later tekende Roy Janssen voor 3-0 en ook nog binnen het kwartier besliste Joosten de wedstrijd met zijn tweede treffer definitief.

Snelle wissel

Trainer Karelse reageerde op de dramatische start van zijn ploeg door na 24 minuten al te wisselen. Verdediger Daniel Jansen ging naar de kant en werd vervangen door aanvaller Steve Schalkwijk, maar in de eerste helft veranderde er niets meer aan de stand. Na rust kwam Vlissingen niet verder dan het scoren van een eretreffer. Mart de Kroo zette de eindstand van 4-1 op het bord.

Door de nederlaag is Vlissingen gezakt naar de zesde plaats in de hoofdklasse. Komende zaterdag staat de derby tegen GOES op het programma.

Scoreverloop

1-0 Eloy Cox (4)

2-0 Boyd Joosten (7)

3-0 Roy Janssen (11)

4-0 Boyd Joosten (15)

4-1 Mart de Kroo (74)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Milton Roemeratoe, Siereveld,Jansen (Schalkwijk/24), Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, El Hattach (Weeda/60), Eryürük (Geerman/40), De Kroo, Bouzambou, Nyemb