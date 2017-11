Uitslagen amateurvoetbal zondag 5 november

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

GOES wint met 3-1 van BVC'12, dat tweemaal rood kreeg. VC Vlissingen kreeg in het eerste kwartier al vier treffers tegen en zag in de tweede helft de eer gered worden door Mart de Kroo.

GOES haalt Vlissingen nu in, aanstaande zaterdag treffen Vlissingen en GOES elkaar op Sportpark Irislaan.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg verliest van Moerse Boys. Cluzona struikelt bij Beek Vooruit en daardoor neemt Sarto de koppositie over.

3e klasse A

HVV'24 verslaat RBC in Roosendaal. Veel goals bij UVV'40 tegen Philippine. Drie Brabantse clubs delen de koppositie.

4e klasse A

Oostburg en IJzendijke houden elkaar in evenwicht. RIA W pakt de eerste punten van het seizoen en klimt over Vivoo heen.

5e klasse A

Vogelwaarde haalt flink uit tegen Sluiskil en komt nu naast Biervliet, dat op eigen veld verloor van SDO'63. Hulsterloo en Hoofdplaats behouden hun perfecte score.