Geen aanhoudingen na vechtpartij in café in Arnemuiden

Bij een café aan de Molenweg in Arnemuiden is in de nacht van zaterdag op zondag flink gevochten nadat een paar gasten het café uit waren gezet. Drie mannen uit Arnemuiden zouden rond half 3 klappen hebben gehad van een groepje andere mannen.

Politie (archief) (foto: Politie) Diverse politie-eenheden en een ambulance zijn opgeroepen, maar niemand is aangehouden of naar het ziekenhuis gebracht. Wel is aangifte gedaan van vernieling van een jas.