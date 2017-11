Ruime zege voor Dallinga op MCR

(foto: Ton Smilde)

Wedstrijdverloop

De start verliep uitstekend voor Dallinga.com. Bart Ceulemans en Berry Dallinga boekten ruime overwinningen op hun tegenstander en bezorgden het team uit Sluiskil al snel een comfortabele 4-0 voorsprong. In het restant van de wedstrijd was Steven van Acker van doorslaggevende waarde door nipt te winnen van Bart Hoefnagels met 40-33. De nederlaag van Jean-Paul de Bruijn was alleen nog maar van belang voor de boeken.

MCR - Dallinga

Thorsten Frings - Jean-Paul de Bruijn 40-27 Bart Hoefnagels - Steven van Acker 33-40 Leon Brouwer - Bart Ceulemans 24-40 Randy Loenen - Berry Dallinga 29-40

Door de overwinning staat Dallinga in de middenmoot van de eredivisie. De Zeeuws-Vlaamse formatie heeft zeven punten uit zeven wedstrijden en datzelfde geldt voor nog vijf ploegen.