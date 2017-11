Canadese soldaten herdenken bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen

In de wandeltocht liep ook een regiment mee van het Canadese leger, want het waren vooral de Canadezen die destijds in Zeeuws-Vlaanderen vochtten. In twee maanden tijd sneuvelden aan de kant van de geallieerden bijna 800 soldaten, het merendeel Canadezen.

Toegangsweg naar Antwerpen

Aan weerszijden van de Westerschelde verzetten de Duitsers zich hevig, omdat ze de toegangsweg naar Antwerpen niet zomaar uit handen wilden geven. Die periode in de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog staat bekend als de Slag om de Schelde. Aan de Duitse zijde vielen ruim 1.300 doden en nog eens 13.000 Duitse soldaten werden gevangen genomen.

De Slag om de Schelde werd boven de Westerschelde de afgelopen tijd al herdacht. Vandaag was Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Op 1 november was het namelijk precies 73 jaar geleden dat Sluis als laatste plaats in Zeeuws-Vlaanderen werd bevrijd. Een dag later volgde Knokke-Heist. Daarmee kwam een einde aan Operation Switchback, zoals de geallieerden de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen hadden gedoopt.

Gemengde gevoelens

Er kwamen bij de gevechten ook veel burgers om en de schade aan woningen, bruggen en wegen was enorm. In totaal vielen er meer dan 600 burgerslachtoffers. Onder meer Breskens, Aardenburg, Schoondijke, Sluis en Oostburg werden vrijwel helemaal met de grond gelijk gemaakt. Waar op veel andere plekken de bevrijding uitbundig werd gevierd, werd het nieuws in Zeeuws-Vlaanderen destijds dan ook met gemengde gevoelend ontvangen.

Bij het monument in Oostburg voor alle inwoners van dat dorp die omkwamen bij de gevechten werden bloemenkransen gelegd. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis legde een krans namens de gemeente, maar er werden ook kransen gelegd door de Canadese militairen en door het Comité 4 mei Oostburg.

Wandelaars

Naast de Canadese militairen liepen ook vele wandelaars de route. We waren 's ochtends vroeg begonnen in Hoofdplaat en liepen onder meer door Oostburg en Retranchement. De route eindigde in het Belgische Knokke-Heist.

