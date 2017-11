Week van het Respect tegen verhuftering

Vael trok onlangs aan de bel nadat een man door wilde fietsen over een spoorwegovergang in Goes waar net een aanrijding tussen een trein en een persoon had plaatsgevonden. "We hadden het fietspad afgezet in afwachting van de forensisch onderzoekers en mensen van ProRail en NS. Terwijl we mensen op afstand hielden, negeerde iemand het afzetlint en wilde over de plaats van het ongeval fietsen. Ik zei hem dat hij echt niet kon doorfietsen, omdat er nog menselijke resten lagen. 'Niks mee te maken, ik moet naar mijn werk', riep hij. Natuurlijk hielden we hem tegen en tenslotte is hij omgedraaid."

Hastag respectloos

De wijkagent twitterde hierover met de hashtag respectloos. Daar kwamen veel reacties op. Ook werd het bericht 75 keer gedeeld.

Tweet van wijkagent Silvan Vael #respectoos (foto: Twitter)

Hoewel dit soort reacties uitzonderingen zijn, heeft Vael wel de indruk dat mensen steeds minder luisteren als ze aanwijzingen krijgen van de politie bij ongevallen en branden. "Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Het doel van mijn tweet was om het bespreekbaar te maken. Dat is in elk geval gelukt."

Agressie en geweld tegen politie

Wijkagent Silvan Vael krijgt bijval van zijn districtschef Ronald Weydema. Na een weekend vol agressie en geweld tegen de politie roept ook hij op tot meer respect. "Agenten en andere hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

De wijkagent in gesprek met een inwoner (foto: Omroep Zeeland)

Theo van Gogh

Veertien jaar geleden werd de Dag van het Respect in het leven geroepen na de moord op Theo van Gogh en het in brand steken van een moskee enkele dagen later. In samenwerking met de overheid ontstond uiteindelijk de Week van het Respect met vooral activiteiten op scholen.