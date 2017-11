Zeeland wordt wakker: respect, slijmvissen en honden

Week van respect van start (foto: Omroep Zeeland)

Week van respect

De twaalfde editie van de Week van het Respect begint vandaag. Daarmee moet er wat gebeuren aan de 'verhuftering' van de samenleving. Niet alleen voor burgers onderling, maar ook naar bijvoorbeeld de politie toe, zegt districtchef Ronald Weydema: "Agenten en andere hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

NK Obedience in 's-Gravenpolder (foto: Omroep Zeeland )

NK Obedience

Down, sit en turn left. Het zijn enkele van de commando's die klinken in de sporthal van 's-Gravenpolder. Daar is dit weekend het NK Obedience. Waar het allemaal draait om hoe goed de hond naar zijn baasje luistert.

Een steenslijmvis (links) en gehoornde slijmvis (rechts) (foto: Peter van Bragt / Stichting Anemoon)

'Spectaculaire' stijging slijmvissen

Het aantal gehoornde slijmvissen en steenslijmvissen is 'spectaculair' hoog, zegt stichting Anemoon. Volgens de stichting, die zich bezighoudt met het inventariseren van de flora en fauna in het kustgebied, komt dat doordat er al twintig jaar geen strenge winter meer is geweest in Nederland.

Strand van Vlissingen (foto: Ria Brasser | Verzeeuwigd)

Het weer

Het weer wordt vandaag bepaald door een rug van hoge druk. Het zorgt voor een mooie rustige herfstdag met veel zonneschijn. Toch kan er vanochtend misschien nog een enkel buitje van zee binnen drijven. De noordwestelijke is zwak of hooguit matig en de temperatuur stijgt tot rond de 11 graden.