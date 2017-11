Bassist Stefan de Kroon stapt uit Racoon

Stefan de Kroon (rechts) stapt uit de Zeeuwse band Racoon (foto: Racoon)

"Muziek is emotie, het moet op volle kracht en anders niet. Ik ben er achter gekomen dat het steeds moeilijker wordt me de volle 100 te kunnen geven en voor minder doe ik het niet. Wil ik het niet", schrijft de bassist op Facebook.

Stefan de Kroon speelde twintig jaar met Racoon. De andere bandleden schrijven dat ze "met pijn in het hart, maar met bakkensvol begrip en respect" afscheid nemen. Het laatste concert waarin De Kroon met Racoon optreedt is op 2 december in MartiniPlaza in Groningen.

Ook houdt de band wat kleinere afscheidsshows. Onder meer op 14 november in 't Beest in Goes.

Maarten van Damme

De plek van de bassist wordt dus overgenomen door Maarten van Damme. "Maarten is een geweldige muzikant en persoonlijk klikte het ook meteen. We kijken ernaar uit om hem op het podium te verwelkomen, in ieder geval op 28 april in de Ziggo Dome, maar wellicht al wat eerder", schrijft Racoon.