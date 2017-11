Protesten tegen pompstation Oranjezon te laat

Volgens waterbedrijf Evides komen de protesten te laat. "We zijn al in 2016 begonnen met het plan. Bovendien hebben we een vergunning om het gebouw te slopen", zegt Rianne de Voogt van Evides.

Het huidige pompstation behouden is volgens haar geen optie, omdat dat te duur is. De lijst met cultuurhistorische panden in de gemeente Veere wordt donderdag voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee krijgt het oude pompstation een juridische status, maar dat gaat het niet redden.

Onopvallend

De nieuwe pompinstallatie gaat er anders uitzien. Evides wil het meer laten opgaan in de natuur, onopvallend dus. De drinkwateropslag en het pompstation komen grotendeels onder de grond te liggen.

Schets van de nieuwe situatie (foto: Bosch Slabbers)

