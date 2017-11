Deel dit artikel:











Kunstenaar Nico van den Boezem overleden

Kunstenaar Nico van den Boezem is overleden. Hij werd geboren in Leerdam, maar werkte al sinds 1964 in Middelburg.

Het smeedijzeren hek achter het Zeeuws Archief in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Zijn kunst maakte hij vaak met hout, steen en metaal. Het smeedijzeren hek in de Bogardstraat achter het Zeeuws Archief in Middelburg en de fontein bij het Badhotel in Domburg zijn daar voorbeelden van. Nico van den Boezem was de jongere broer van kunstenaar Marinus van den Boezem. Hij werd 82 jaar.