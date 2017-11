Schouwen-Duiveland wil toerisme uitsmeren over het hele jaar

Volgens het rapport kan de toerist meer van de rust en ruimte op het eiland genieten als er meer spreiding is over het hele seizoen. Die rust en ruimte zijn nog steeds de belangrijkste trekkers van het eiland. "De meeste mensen komen hier toch voor het strand of om lekker uit te waaien", zegt Ed Troost. Naast eigenaar van een grote camping in Renesse is hij ook lid van de toeristische denktank, die het toekomstplan heeft opgesteld.

Horecapersoneel

Volgens Troost is een spreiding van het toerisme over de seizoenen ook nodig om horecapersoneel langer aan het werk te houden. "Daardoor kun je werknemers in de horeca een langer seizoen aanbieden, waardoor ze hopelijk in de sector willen blijven werken. Er is nu op Schouwen-Duiveland al echt een schreeuwend tekort aan personeel in de horeca."

Authentiek

Om meer toeristen in de buitenseizoenen te trekken, zou Schouwen-Duiveland volgens het plan meer de nadruk moeten leggen op authentieke, unieke kenmerken en evenementen, zoals Strao, de Zierikzeese Havendagen en het Nationaal Park Oosterschelde.

Wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Promotie

Dat Schouwen-Duiveland zichzelf nu extra gaat promoten, wil niet zeggen dat het eiland uit de toeristische promotie voor de hele provincie Zeeland stapt. "Nee, dat doen we zeker niet", zegt wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland. "Het is vooral zaak om Zeeland als regio te blijven promoten. Maar als ze dan naar Zeeland komen, hopen wij natuurlijk dat ze Schouwen-Duiveland uitkiezen. Ik denk dat er in Zeeland toeristen genoeg zijn om te verdelen over de eiland. Ze kunnen tenslotte ook niet allemaal alleen naar Walcheren of alleen naar Schouwen-Duiveland gaan."