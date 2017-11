'Iedere scheidsrechter kickt op een volle Kuip'

Boel is sinds vorig seizoen actief voor de KNVB en fluit duels in de 3e klasse. Zo was hij afgelopen zaterdag actief in de derby tussen Rillandia en Krabbendijke (0-3).

Het aantal KNVB-scheidsrechters in veertig jaar tijd teruggelopen van 24.000 naar 5.500. Dat zegt oud-scheidsrechter Rien van Haaften uit Kapelle, die nu actief is als docent arbitrage bij de KNVB en coach is van toparbiters en beginnende scheidsrechters.

Boel wordt door de KNVB als talent gezien, want hij krijgt extra begeleiding en heeft een persoonlijke coach. "Ik wist het vroeger altijd beter dan de scheidsrechter. Toen ik stopte als voetballer wilde ik wél doorgaan als scheidsrechter", aldus Boel die bij Walcheren begon met fluiten. "Ik vind het mooi om wedstrijden in goede banen te leiden en na afloop complimenten te krijgen."

Scheidsrechter Niels Boel (foto: Omroep Zeeland)

Boel vindt Björn Kuijpers de beste scheidsrechter van Nederland. Ooit hoopt Boel op hetzelfde niveau te acteren. "Een volle Kuip is de droom van elke scheidsrechter denk ik. Dat moet een apart gevoel zijn als er vijftigduizend man staan te joelen."

Champions League

Boel is realistisch over zijn toekomst. "Het kan ook zo weer klaar zijn als ik niet goed genoeg ben". Toch durft hij zijn dromen uit te spreken. "Als ik nou over tien jaar debuteer bij Go Ahead Eagles - Telstar, daarna Eredivisie en internationaal scheidsrechter in de Champions League en op EK's en WK's. Dat zou mooi zijn."

De derby tussen Rillandia en Krabbendijke leverde in de regen in de Rilland geen problemen op. Boel kon de kaarten op zak houden.