Vloer van De Combinatie getest met druk van waterbakken

Volgens Robert de Ridder, directeur van woningcorporatie l'Escaut, is het een veilige methode. "De bakken worden langzaam gevuld met water om op die plekken druk uit te oefenen waar dat nodig is. Het proces gaat langzaam en de vloeren zijn goed gestut." Toch is het wel een spannend moment, geeft hij toe.

De constructie van een deel van het gebouw, de kleinste van twee cirkels, is dezelfde als die van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

De vloer bij De Combinatie in Vlissingen wordt getest met water (foto: Omroep Zeeland)

Uiterlijk morgen is bekend of de gebruikers van het gebouw, waaronder GGD en kinderopvang weer mogen terugkeren naar De Combinatie. De meeste gebruikers hebben elders tijdelijk onderdak gevonden.

De Statie in Sas van Gent is ook dicht vanwege de betonconstructie van de vloer. Een woordvoerder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen laat weten dat de komende week wordt gebruikt voor verder onderzoek. "Bij De Statie is er sprake van veel verschillende soorten vloeren. Dat vergt extra onderzoek."

Volgende week maandag staat er weer een overleg gepland met betrokkenen over De Statie. Mogelijk wordt dan bekend of er ook een zelfde onderzoek met waterbassins nodig is als bij De Combinatie in Vlissingen.

