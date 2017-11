Schouwen-Duiveland moet aardiger zijn tegen toeristen

Schouwen-Duiveland wil meer toeristen trekken in het voor- en naseizoen. Op die manier kunnen toeristen optimaal profiteren van de rust en ruimte op het eiland; nog steeds één van de belangrijkste redenen om het eiland te bezoeken. Ook is spreiding beter vanwege het grote personeelstekort in de horeca. Door horecawerknemers ook werk te bieden buiten het hoogseizoen, zouden meer mensen in de sector willen blijven werken.

Gastvrij

Om die toeristen in het voor- en naseizoen naar Schouwen-Duiveland te trekken, moeten de eilanders onder meer "gastvrijer worden" naar toeristen toe. Het is "iets waar we zeker stil bij mogen staan, en wat we soms meer aandacht mogen geven", luidt de omschrijving in het toekomstplan .

Volgens recreatie-ondernemer Ed Troost uit Renesse gaat het onder meer om horeca-personeel. De medewerkers worden nu vaak alleen in het hoogseizoen ingezet en zijn soms nauwelijks opgeleid. Troost: "Wil je toeristen gastvrij ontvangen, dan hoort daar bijvoorbeeld ook bij dat je uitleg kan geven over streekproducten op het menu".

Iedereen

Volgens wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland gaat het ook om gastvrijheid in winkels en op straat. "Als je door een toerist wordt aangesproken op straat, zou je hem iets kunnen vertellen over de plek waar hij is en wat er nog meer in de omgeving te doen is", zegt Van Burg.

De gemeente betaalt daarom al langer mee aan een cursus 'Gastheerschap'. Volgens de wethouder is de cursus ook bedoeld voor ambtenaren die in aanraking komen met toeristen, zoals baliemedewerkers en parkeercontroleurs.

Lees ook: