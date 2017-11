Gitarist Racoon: Ik heb onze bassist wel even vervloekt

Bassist Stefan de Kroon stapt uit Racoon (foto: Omroep Zeeland)

Na het aanhoren van Stefan's uitleg waarom hij wilde stoppen heeft de band respect gekregen voor zijn beslissing. De meeste reacties van de fans waren gelukkig ook positief.

Ze vonden het natuurlijk net als Racoon jammer dat De Kroon de band gaat verlaten, maar ze staken de nieuwe bassist Maarten van Damme wel een hart onder de riem. "We kenden Maarten van Damme al een tijdje en hadden meteen een muzikale en menselijke klik waardoor we niet lang hoefde na te denken over wie de Kroon zou gaan vervangen", zegt Huige.

Ik denk dat het wel een emotioneel avondje gaat worden." Dennis Huige, gitarist

Gitarist Dennis Huige (foto: Omroep Zeeland)

De Kroon zal nog vijf concerten met Racoon optreden en daarna houdt het op. Zijn laatste concert is op 2 december in MartiniPlaza in Groningen.

"We gaan er nog zeker van genieten, maar we hebben ook twintig jaar ziel en zaligheid gedeeld en van alles meegemaakt en dit is de laatste keer. Ik denk dat het wel een emotioneel avondje gaat worden", aldus Huige.

Lees ook: