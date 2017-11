Deel dit artikel:











Hardrijder gepakt met 182 km/u op de teller Hardrijder gepakt met 182 km/u op de teller (foto: OZ)

Een bestuurder is maandagmiddag gepakt, omdat die 82 kilometer per uur te hard reed op de Westerscheldetunnelweg bij Borssele. Op de N62 is 100 kilometer per uur toegestaan.

Een videoauto van de politie Zeeland West-Brabant hield de automobilist aan. Het rijbewijs is direct ingevorderd.