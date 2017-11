Van Haaften doelt onder meer op Rick Sturm (Oostkapelle), Niels Boel (Vlissingen), Rik de Jong (Borssele) en Luc Martens (Koudekerke). Deze jonge scheidsrechters maken deel uit van de talentenpool van de KNVB en krijgen ondersteuning om hogerop te komen.

In de jaren negentig floot Van Haaften in het profvoetbal. Tegenwoordig is hij als docent arbitrage en coach van diverse top- en amateurscheidsrechters nog nauw betrokken bij het voetbal. "Ik heb er altijd van genoten om te fluiten".

oud-scheidsrechter Rien van Haaften (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal scheidsrechters dat voor de KNVB fluit is drastisch afgenomen. "Toen ik veertig jaar geleden begon, waren er 24.000. Nu zijn het er nog maar 5.500. Oorzaak? Het is niet altijd makkelijk om te fluiten. Er is veel weerstand binnen en buiten de lijnen. Je moet een olifantenhuid hebben en geen olifantenoren", aldus Van Haaften.

In Zeeland is het allemaal minder geworden, volgens Van Haaften. "We hebben hele beperkte mogelijkheden momenteel. Harold van de Ketterij is actief in de Hoofdklasse. Daarna is er een gat."