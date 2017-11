De Combinatie is veilig: donderdag weer open

De vloer bij De Combinatie in Vlissingen wordt getest met water (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag is er getest met waterbassins op de vloeren. De komende dagen worden de ruimtes weer gereed gemaakt voor gebruik.

Constructie

Een deel van het gebouw in Vlissingen heeft dezelfde constructie als de parkeergarage die in mei bij het vliegveld in Eindhoven is ingestort.

Uit voorzorg werd het gebouw met de kleine ronde cirkel op 28 oktober gesloten. Daarin zijn onder andere de Kinderopvang Walcheren (KOW), de GGD, het maatschappelijk werk Walcheren, het vrijwilligerssteunpunt en zorgloket Porthos gevestigd.

Ook de parkeergarage voor de bewoners van De Combinatie was die weken afgesloten. De bewoners moesten hun auto's elders parkeren.

