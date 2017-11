Claudia Brevet (Inter Scaldes) gastvrouw van het jaar

Gastvrouw van het jaar Claudia Brevet (foto: Omroep Zeeland)

Claudia Brevet stond te trillen bij de uitreiking van GaultMillau Awards, omdat ze dit niet had verwacht. Samen met haar man en chefkok Jannis Brevet runt ze al jaren het restaurant met hotel aan de Zandweg in Kruiningen.

In de nieuwe gids van GaultMillau wordt Brevet geroemd om haar enthousiasme, passie, mensenkennis en toewijding. Later deze avond wordt bekend of restaurant Inter Scaldes meedingt naar de titel beste restaurant volgens de culinaire gids.