Gekroonde Suikerbiet beste café van Nederland

Robbert Roggeband, eigenaar café De Biet (foto: Omroep Zeeland)

Café De Gekroonde Suikerbiet stond de afgelopen vijf jaar ook al in de top 10, met een derde plaats in 2015 als hoogste notering. De bekendmaking van de Café Top 100 was vanavond in Hilversum. Ruim 650 gasten kwamen daarvoor naar Studio 21.

De lijst wordt jaarlijks opgesteld door vakblad Misset Horeca. De deelnemende cafés worden bezocht door mystery guests en een vakjury. De vakjury keek daarbij naar zaken als gastvrijheid, presentatie, hygiëne, productbehandeling, vakmanschap, bedrijfsvoering en ondernemerschap.

Principekwestie

Vorig jaar deden er maar acht van de ongeveer 400 Zeeuwse cafés mee aan de Café Top 100 van Misset Horeca. Voor de keuring moet betaald worden en veel café's doen er mede daarom niet aan mee.

Zeeland in Café Top 100