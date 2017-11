GaultMillau: Inter Scaldes opnieuw beste restaurant

Restaurant van Inter Scaldes (foto: eigen website)

De Kromme Watergang in Slijkplaat staat op plek nummer vijf met 18,5 punt. Het restaurant van chefkok Edwin Vinke kreeg vorig jaar nog 18 punten.

Nieuwkomers

Restaurant AIRrepublic in Cadzand en The Roosevelt in Middelburg zijn twee nieuwkomers. AIRrepublic scoorde 16 punten, The Roosevelt kwam met 14 punten ook in de lijst.

Overige Zeeuwse restaurants:

19 punten: Inter Scaldes - Kruiningen

18,5 punten: De Kromme Watergang - Hoofdplaat

17,5 punten: Pure C - Cadzand

16,5 punten: Meliefste - Wolphaartsdijk

16 punten: AIRrepublic - Cadzand

14 punten: The Roosevelt - Middelburg

12 punten: De Vierbannen - Ouwerkerk