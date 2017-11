Zeeland Wordt Wakker: beste café, beste restaurant en De Combinatie veilig

Inter Scaldes (foto: Omroep Zeeland)

Beste café én beste restaurant van Nederland

Zowel café De Gekroonde Suikerbiet (De Biet) in Zierikzee als restaurant Inter Scaldes in Kruiningen vielen gisteravond in de prijzen. Inter Scaldes staat opnieuw op de eerste plek in de GaultMillau-gids, café De Biet werd bekroond tot beste café van Nederland. Voor Inter Scaldes was het zelfs dubbelfeest: eigenaresse Claudia Brevet werd door GaultMillau uitgeroepen tot gastvrouw van het jaar 2018.

Combinatie

De vloer van het kleinste van de twee gebouwen in De Combinatie in Vlissingen is veilig; het gebouw gaat donderdag weer open. Dat is het resultaat van het onderzoek van de afgelopen dagen.

Jongerenstop Emergis

GGZ Emergis in Kloetinge neemt tot 8 januari geen nieuwe kinderen en jongeren in behandeling met angst- en stemmingsstoornissen of met ontwikkelingsstoornissen. Het gaat om kinderen en jongeren die aangemeld worden voor ambulante behandeling, zoals bijvoorbeeld gesprekken met een jeugdpsychiater. De stop geldt niet voor acute crisisopnames.

Het weer

Een koude start van de dag met temperaturen tussen 0 en 4 graden. In het oosten kan het mistig of bewolkt zijn, elders schijnt de zon. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 9 graden. Er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Vanavond zijn er opklaringen.